Férias frustadas 2 – Empresa de Guariba cancela mais uma viagem de férias

Férias frustadas – No final do ano passado duas excursões que iriam ser feitas para praias do litoral paulista foram canceladas pela empresa em cima da hora, frustando diversas pessoas que haviam adquirido os pacotes. Diversos boletins de ocorrência chegaram a ser registrados contra a empresa.

Neste final de semana mais uma vez a mesma empresa cancelou uma viagem que seria feita para Maresias e Caraguatatuba. Novamente a justificativa foi que a responsável pela empresa estaria doente, e por isso o cancelamento da viagem. Em dezembro a justificativa foi a mesma.

VEJA COMUNICADO:



Várias pessoas estão procurando a policia pra fazer boletim de ocorrência sobre o cancelamento da viagem.

A empresa ainda tem outras excursões marcadas para os próximos meses, e existe uma expectativa das pessoas que já compraram os pacotes e ainda estão pagando pra saber se estas excursões serão realizadas

MAIS SOBRE O CASO: