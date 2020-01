RADIO CUSTOU MAIS DE UM MILHÃO E MEIO DE REAIS AOS COFRES PÚBLICOS

RADIO CUSTOU MAIS DE UM MILHÃO E MEIO DE REAIS AOS COFRES PÚBLICOS

A teta secou – é um bordão bastante usado quando as pessoas se aproveitam do dinheiro público e ganham verdadeiras fortunas em serviços que nem sempre são essenciais aos municípios.



Um belo exemplo é a radio 101 FM que recebia dos cofres públicos a bagatela de 200 mil reais por ano, sendo que recebia do SAAEJ, da Prefeitura e da câmara Municipal, me média 7 mil reais de cada um desses entes públicos.

Nos anos de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 a emissora recebeu mais de um milhão e meio de reais dos cofres públicos, com grande parte dos recursos públicos destinados a publicidade destinados a emissora.

Só pra se ter uma idéia juntando 4 radios na cidade, 6 jornais, e mais revistas da cidade não da o valor que foi gasto com emissora nos últimos anos.



Depois de 2018 houve um enxugamento nos gastos públicos com a emissora e somente a Câmara ainda mantém um contrato com volumosos gastos. Estranhamente ano passado a licitação da câmara para emissoras de rádios que seria feita foi cancelada, mas o presidente da Câmara de leis fez novo aditamento do contrato beneficiando a radio. O presidente da Casa de leis Preto Miranda mantém um programa semanal na emissora, que nada custam aos cofres públicos segundo ele.

O VALOR GASTO COM O PROGRAMA VEREADOR EM AÇÃO É DE 9 MIL REAIS MENSAIS.

GASTOS AO LONGO DOS ANOS

OBS – OS VALORES PAGOS PELA PREFEITURA NÃO ESTÃO NA TABELA POIS ERAM FEITOS ATRAVÉS DE AGENCIA DE PUBLICIDADE.

AS INFORMAÇÕES DETALHADAS E COMPLETAS VOCE PODE ACESSAR ATRAVÉS DO SITE DO TRIBUNAL DE CONTAS – https://transparencia.tce.sp.gov.br/municipio/jaboticabal/2014/despesas?orgao=&mes=All&evento=1&ds_despesa=RADIO+JABOTICABAL+LTDA&nr_identificador_despesa=