PROGRAMA ÁGUA LIMPA EM TAQUARITINGA

PROGRAMA ÁGUA LIMPA

– Estamos trabalhando intensamente para realizar a reforma total da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE – e eliminar, de vez, o mau cheiro na região dos bairros Sobral, Santa Cruz, Sesquicentenário, Paraíso, Santo Antonio, Micali e Maria Luiza.

Para isso, estivemos na terça-feira, dia 21, no Desenvolve SP para viabilizar o convênio que permitirá investimentos na ETE de Taquaritinga. A Câmara deu aval para o município buscar os recursos necessários na agência estadual.

No Desenvolve SP fomos recebidos por Anderson Possa, superintendente de Negócios do Setor Público, e Leonardo Hirakawa, Consultor de Negócios da agência.

Taquaritinga, quem ama cuida!