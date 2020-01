Prefeitura de Matão tem as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas

Com deficit orçamentário a Prefeitura de Matão teve suas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas. O Déficit Financeiro equivalente a aproximadamente 58 dias da RCL, acima do patamar aceito pela jurisprudência desta E. Corte, apesar da emissão de alerta ao município, por onze vezes, sobre o descompasso entre receitas e despesas enseja a reprovação das contas.

Veja decisão:

TC-006785.989.16-1

Prefeitura Municipal: Matão.

Exercício: 2017.

Prefeito: José Edinardo Esquetini.

Advogados: Caio Cesar Benício Rizek (OAB/SP nº 222.238), Carlos Eduardo

Gomes Callado Moraes (OAB/SP nº 242.953), Yuri Marcel Soares Oota

(OAB/SP nº 305.226), Rafael Cézar dos Santos (OAB/SP nº 342.475) e Gerson

Piva Júnior (OAB/SP nº 260.145).

Procurador de Contas: José Mendes Neto.

Fiscalização atual: UR-13 – DSF-II.

EMENTA: CONTAS MUNICIPAIS. DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO

EDÉFICIT FINANCEIRO ACIMA DO PATAMAR TOLERADO PELO

TRIBUNAL. PARECER PRÉVIO DESFAVORÁVEL.

Déficit Financeiro equivalente a aproximadamente 58 dias da RCL,

acima do patamar aceito pela jurisprudência desta E. Corte, apesar

da emissão de alerta ao município, por onze vezes, sobre o

descompasso entre receitas e despesas enseja a reprovação das

contas.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDA a E. 1ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de

São Paulo, em sessão de 19 de novembro de 2019, pelo voto dos Conselheiros

Sidney Estanislau Beraldo, Relator, Edgard Camargo Rodrigues, Presidente, e

Cristiana de Castro Moraes, ante o exposto no voto do Relator, em

conformidade com as respectivas notas taquigráficas, juntados aos autos,

decidir emitir parecer desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura

Municipal de Matão, relativas ao exercício de 2017, com as recomendações e advertências expostas no corpo do voto do Relator.



Determina, outrossim, à margem do Parecer, a expedição de

ofício ao Chefe do Executivo, com as advertências discriminadas no referido

voto, devendo, ainda, a Fiscalização verificar, na próxima inspeção, a

implantação das providências regularizadoras noticiadas, em especial a

respeito do Termo de Ajustamento de Conduta realizado com o Ministério

Público da Comarca de Matão (Inquérito Civil nº 14.0333.0001262/2017-4).

Determina, ainda, a abertura de autos apartados para tratar das

compensações previdenciárias.

Determina, por fim, o encaminhamento de cópias do voto, do

relatório de Fiscalização e das correspondentes notas taquigráficas à Receita

Federal do Brasil para ciência e providências cabíveis.

Esta deliberação não alcança os atos pendentes de apreciação

por este Tribunal.