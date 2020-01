DIA DE FURIA EM GUARIBA – Homem sequestra e estupra mulher, rouba carro da sogra, bate carro, furta outro veiculo e é preso pela pela policia.

Um Homem foia té a casa da sua ex mulher, invadiu a casa mantendo todos sob carcere privado, estuprou a mulher no local e saiu fugindo e levando a ex mulher como prisioneira, com o carro que roubou da mãe dela, que seria sua sogra.

Durante a fuga a mulher pulou do carro em movimento, fugindo do meliante, que acabou batendo o veiculo em um poste. Um outro motorista parou pra ajudar no acidente, quando teve seu veiculo furtado pelo meliante. Após o furto do outro veiculo ele fugiu e estava se escondendo no loteamento de corrego rico, quando acabou sendo detido pelos policiais, que já tinham informação sobre sua localização.