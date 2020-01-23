CDL CONVIDA POPULAÇÃO DE JABOTICABAL PARA SORTEIO E ENTREGA DE PREMIOS
CONVITE DA CDL Á POPULAÇÃO =
NESTE SÁBADO DIA 25 DAS 9:30H ÁS 13:30H, NA PRAÇA 9 DE JULHO- JABOTICABAL
VENHA COM A SUA FAMILIA, MUITAS ATRAÇÕES (TUDO GRATUITO)
PARQUE NA PRAÇA / CARRETA CICLONE / BALAS / CHICLETES /
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / ORIENTAÇÃO DE INVESTIMENTOS /
AFERIÇÃO DE PRESSÃO / CONSCIENTISAÇÃO DA PREVENÇÃO DA DENGUE /
ENTRE OUTRAS, TEREMOS TAMBÉM =
SORTEIO DA CAMPANHA “ENCANTOS DE NATAL – FÉRIAS PREMIADAS – FAMÍLIA E SOLIDARIEDADE”
= PREMIAÇÃO DE R$ 15.000,00 EM VALES COMPRAS.
SENDO =
1º. PRÊMIO: R$ 10.000,00
2º. PRÊMIO: R$ 3.000,00
3º. PRÊMIO: R$ 2.000,00
E TAMBÉM A ENTREGA = – PREMIAÇÃO CASA ILUMINADA:
AGRADECIMENTOS= UNIMED JABOTICABAL
1º. PRÊMIO: R$ 1.000,00
2º. PRÊMIO: R$ 500,00
2º. PRÊMIO: R$ 500,00
REALIZAÇÃO = CDL
AGRADECIMENTOS=
/ SICOOB-CREDIMOGIANA / UNIMED /
/ ACIAJA / PREFEITURA MUNICIPAL / VITTA RESIDENCIAL /
/ RÁDIO VIDA NOVA / JORNAL CIDADES ONLINE.COM.BR/