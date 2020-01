Câmara devolveu 1/3 de seu orçamento no ano passado

O relatório anual de atividades da Câmara de Taquaritinga apontou a devolução de um terço de seu orçamento em 2019. Até o final do exercício, em dezembro, foram encaminhados aos cofres da Prefeitura R$ 1,4 milhão, o equivalente a 32,46% da receita a que fez jus.

De acordo com Beto Girotto, presidente do Legislativo, isso foi resultado de uma gestão responsável dos recursos. Apesar de toda a economia, a Câmara não deixou de realizar modernizações em sua estrutura e até trocou um de seus dois automóveis – foi adquirido um Ford Ka Sedan zero quilômetro. O carro mais velho do Legislativo, o Chevrolet Vectra 2007, foi doado para a Secretaria Municipal de Saúde.

O subsídio bruto dos 15 vereadores, congelado desde 2013, é de R$ 2.950,00, o menor do Estado dentre as cidades do mesmo porte. O gasto total com vereadores e servidores ficou estacionado em 1,31% da Receita Corrente Líquida, bem abaixo do limite – 6% – permitido por lei.

A Câmara de Taquaritinga manteve-se no 1.º lugar na macrorregião e na 39.ª posição estadual no quesito economia, de acordo com estudo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Até as viagens dos vereadores ficaram mais baratas. Em 2018, esse tipo de despesa chegou a R$ 8,6 mil e, no ano seguinte, não passou de R$ 5,5 mil. Consequentemente, o consumo de combustível caiu de R$ 6,9 mil para R$ 5 mil.

O gasto com telefonia fixa e móvel também caiu. Foram R$ 4 mil a menos na comparação com o ano anterior, de acordo com o relatório elaborado pela Diretoria Legislativa a partir das informações inseridas no Portal Transparência.

Em contrapartida, a Câmara renovou o mobiliário do plenário, bem como os equipamentos de som, o servidor de streaming para transmissão das sessões em tempo real e o sinal de internet, que desde 2019 conta com fibra óptica. No ano passado, foram realizadas 29 sessões ordinárias, 7 extraordinárias, 6 solenes e 5 audiências públicas. Os vereadores aprovaram 73 projetos de lei e apresentaram 277 requerimentos e 232 indicações, entre outros trabalhos desenvolvidos durante as reuniões.