Bandidos e policiais trocam tiros em Taquaritinga

Um Boletim de Ocorrência foi registrado no plantão policial da Delegacia de Polícia de Taquaritinga na madrugada de quinta-feira (23) pelos policiais militares Junior e Torres, informando que foram solicitados a prestarem apoio a uma viatura policial, envolvida em uma ocorrência de troca de tiros, e que seria de suposta tentativa de roubo, em uma empresa localizada na rodovia SP-333. No local, encontraram um vigilante que acabava de se soltar, confirmando o ocorrido, sendo o mesmo conduzido ao plantão policial.

Em depoimento na Delegacia de Polícia, o vigilante contou que estava na empresa, realizando suas funções, em cima de um maquinário, quando avistou indivíduos cortando o cadeado do portão de entrada da empresa, num total de cinco elementos, três deles armados.

Informa o vigilante que os meliantes entraram na empresa e o cercaram, exigindo que ficasse quieto, que não fariam nada com ele, momento em que o levaram até os fundos da empresa e o amarraram, permanecendo sentado, até conseguir se soltar. Foi quando viu chegar uma viatura da PM, recebendo o apoio necessário.

Já os policiais militares cabo PM Abrahão e cabo PM Alex informaram que realizavam patrulhamento pela rodovia Nemésio Cadetti, próximo ao km 146, sendo avistados 2 veículos deixando a empresa em alta velocidade. Apesar de acharem estranho referida movimentação, acompanharam os veículos, sendo que um deles, tipo Sedan, de cor escura, acessou a rodovia Engenheiro Thyrso Micali, sentido São Lourenço do Turvo.

Defronte a entrada do sítio São José, um ocupante, que estava no banco traseiro, do lado esquerdo, abriu a porta, efetuando um disparo de arma de fogo em direção a viatura policial, havendo o revide pelo cabo PM Abrahão, o qual efetuou dois disparos, sendo que o veículo ainda percorreu aproximadamente 50 metros, parando, bruscamente. Também a viatura policial parou em distância de segurança, momento em que o ocupante, que havia efetuado o disparo sai do veículo efetuando mais dois disparos contra a guarnição policial, enquanto outros dois ocupantes do veículo saíram do automóvel, provocando o revide por parte da equipe da PM, onde três elementos correram em direção a um pomar de manga, praticando novos disparos.

Foi feito contato com o I. C. de Jaboticabal, através da perita Francine, sendo os fatos comunicados às autoridades policiais de plantão para as devidas e necessárias providências.

FONTE – https://www.odefensor.com.br/site/2020/01/23/pms-e-assaltantes-trocam-tiros-em-rodovia-sp-333-em-taquaritinga-sp/?fbclid=IwAR0EGW2fzmSbVYm_ErdkebDWGr4XPe4cR8Gxk5I2AxqtnDYbfeXUNBCAGpk