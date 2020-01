BAEP realizando operações em Jaboticabal

Operações estão sendo realizadas a todo momento em Jaboticabal com apoio dos batalhões de choque, através do BAEP de Ribeirão Preto com as modalidades de Canil, Cavalaria e Pelotão Tatico, visando uma maior segurança a nossa comunidade, diminuindo assim os indicadores criminais.