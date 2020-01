𝗣𝗥𝗘𝗙𝗘𝗜𝗧𝗔 𝗠𝗜𝗟𝗔 𝗔𝗗𝗤𝗨𝗜𝗥𝗘 𝗔𝗣𝗔𝗥𝗘𝗟𝗛𝗢 𝗖𝗘𝗟𝗨𝗟𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗘𝗟𝗛𝗢 𝗧𝗨𝗧𝗘𝗟𝗔𝗥

𝗣π—₯π—˜π—™π—˜π—œπ—§π—” π— π—œπ—Ÿπ—” π—”π——π—€π—¨π—œπ—₯π—˜ 𝗔𝗣𝗔π—₯π—˜π—Ÿπ—›π—’ π—–π—˜π—Ÿπ—¨π—Ÿπ—”π—₯ 𝗣𝗔π—₯𝗔 π—–π—’π—‘π—¦π—˜π—Ÿπ—›π—’ π—§π—¨π—§π—˜π—Ÿπ—”π—₯

𝗣π—₯π—˜π—™π—˜π—œπ—§π—” π— π—œπ—Ÿπ—” π—”π——π—€π—¨π—œπ—₯π—˜ 𝗔𝗣𝗔π—₯π—˜π—Ÿπ—›π—’ π—–π—˜π—Ÿπ—¨π—Ÿπ—”π—₯ 𝗣𝗔π—₯𝗔 π—–π—’π—‘π—¦π—˜π—Ÿπ—›π—’ π—§π—¨π—§π—˜π—Ÿπ—”π—₯

Aparelho serΓ‘ uma linha direta com a população para denΓΊncias e emergΓͺncias.

A Prefeita Mila Marcari entregou na manhΓ£ de ontem, 22 de janeiro, telefone celular ao Conselho Tutelar da cidade. O equipamento, alΓ©m de auxiliar nos atendimentos cotidianos, Γ© indispensΓ‘vel para situaçáes de emergΓͺncia.

A Prefeita ressalta as melhorias que a municipalidade tem conseguido para o Conselho Tutelar. β€œLevando em conta as necessidades e possibilidades, estamos buscando vΓ‘rias melhorias para este Γ³rgΓ£o, que Γ© tΓ£o importante no municΓ­pio. Recentemente entregamos uma nova sede e agora investimos neste aparelho que serΓ‘ um meio de comunicação rΓ‘pido e eficaz ”, disse Mila.

DENÚNCIAS, VÍDEOS E ÁUDIOS:

FONE/WHATSAAP – 99113 – 5281

CONTATOS TELEFONE FIXO :

SEG A SEXTA – (16) 3943 – 5601 (DAS 8h Γ€S 17h)

GUARDA MUNICIPAL – 153 OU PELO (16) 3943 – 1312