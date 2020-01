SUPERFATURAMENTO?? Câmara de Jaboticabal paga 3 vezes a mais por serviço de informática pra OPENLEGIS

A OPEN LEGIS presta serviços em algumas câmaras do Brasil. Chama a atenção que em Uberlandia a empresa recebe pelo serviço R$ 3.250,00 mensais.

Na Câmara de Jaboticabal a empresa presta o mesmo serviço, mas recebe o valor de R$ 11.665,00.

Dificil explicar a disparidade neste contrato que esta sendo investigado pelo Ministério público e por uma CEI pela própria Câmara.

O presidente da casa de leis afirmou que não concorda com qualquer irregularidade e se comprovada será corrigido. O contrato vem desde a época do ex presidente Edu Fenerich, onde foi firmado o contrato que vem sendo mantido pelo atual presidente.

São sócios na empresa IRENE BIAGIONI DE FAZIO, e LUCIANO DE FAZIO. Os dois trabalhavam com Daniel Palmeira (Vereador, Presidente da Câmara) e Luciano de Fazio (Responsável pela parte de Informática )da Câmara Municipal de Catanduva. Daniel é investigado pelo escandalo da compra de cofres pela Câmara de Jaboticabal.

VALORES PAGOS EM JABOTICABAL



Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE GESTAO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS E DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOLUCAOINFORMATIZADA PARA MODERNIZACAO DO SITE INSTITUCIONAL PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA EEVOLUTIVA DURANTE A VIGENCIA DO CONTRATO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EVOLUCAO TECNOLOGICA SISTEMAS E INFRA E SUPORTE TECNICO VINTE E QUATRO HORAS

CONTRATO COM A CAMARA DE UBERLANDIA – r$ 3.250,00

EDITORIAL – DIFICIL EXPLICAR O QUE ACONTECE – FUNDAMENTAL UE MINISTÉRIO PUBLICO E A PROPRIA CAMARA INVESTIGUE E DE RESPOSTAS A SOCIEDADE.