POLÍCIA MILITAR DE GUARIBA PRENDE MENOR DO TRAFICO

POLÍCIA MILITAR DE GUARIBA 21 DE JANEIRO DE 2020

Nesta terça-feira 21 de JANEIRO, a Polícia Militar de Guariba apreendeu, na Av. Rita Pereira de Moraes CDHU, um menor no tráfico de Drogas.

HISTÓRICO:- Por solicitação do COPOM, policiais militares deslocaram até o endereço do fato, onde existia denúncia de “menor vendendo entorpecentes”, no local abordaram um menor já conhecido da equipe por prática deste delito, durante a revista pessoal, encontraram, em suas vestes, 04 quatro “trouxinhas” de substâncias aparentando ser maconha e a quantia de R$ 109,00 reais em diversas notas.

A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial, onde foram tomadas as medidas de Polícia Judiciária para o caso.

BOPM: 13993

