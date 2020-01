Motoqueiro morre após colisão com carro na área rural de Monte Alto

Uma colisão com um carro matou um motociclista na área rural de Monte Alto, na tarde desta quarta-feira, 22.

De acordo com informações da Guarda Civil Municipal, que apoiou a ocorrência, a batida entre a moto e o carro se deu ao lado da igreja de Santa Edwiges, perto do cruzamento que sai para os bairros Homem de Melo e Cachoeira dos Martins.

Welton de Oliveira, 46 anos, seguia com sua moto Honda Titan no sentido cidade-zona rural quando, por motivos a ser esclarecidos, chocou-se com a lateral esquerda da Saveiro que ia no sentido oposto.

O Samu foi chamado e prestou o primeiro atendimento à vítima, que não resistiu aos graves ferimentos e morreu.

Welton morava no bairro Jardim das Oliveiras e trabalhava como porteiro no condomínio Villa Real.

INFORMAÇÕES – http://montealtoagora.com.br/noticia.php?idnoticia=5115&colis%C3%A3o-com-carro-mata-motociclista-na-%C3%A1rea-rural-de-monte-alto&fbclid=IwAR07Ygx64yjuxXUvqjfA49p28RXfshTrk3VY0HQjkoNL1dA2jHctta-5QmU