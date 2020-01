MATRÍCULA E REMATRÍCULA PROJETO ORQUESTRANDO

MATRÍCULA E REMATRÍCULA PROJETO ORQUESTRANDO! 🎻🎷

A matrícula e rematrícula para o projeto de música Orquestrando serão realizadas no dia 25 de janeiro, próximo sábado, das 8h às 12h, no Fundo Social de Solidariedade de Pitangueiras. Devem comparecer alunos que já fazem parte do projeto e interessados em fazer, com idades entre 8 e 18 anos. É necessário apresentar o RG. O projeto é gratuito! Acesse http://bit.ly/ProjetoOrquestrando.