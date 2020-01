Jaboticabal recebe Yolanda Guerra no dia 19

Jaboticabal recebe Yolanda Guerra no dia 19

Entrada é gratuita para funcionários da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência

Social de Jaboticabal

Os assistentes sociais da região estão ansiosos para conhecer um ícone da Assistência Social no Brasil. A Prefeitura de Jaboticabal traz a palestra “A trajetória da política social: crise contemporânea e os desafios do serviço social”, com Yolanda Guerra. O evento acontece no dia 19 de fevereiro, das 08h às 12h, no anfiteatro principal da Unesp. O ingresso será um pacote de fraldas geriátricas. Vagas são limitadas.

É necessário inscrição prévia pelo site https://forms.gle/5gr6TWETQuL8WAJn6 .“Yolanda tem uma história da luta da politica social muito respeitada. A conhecemos em um congresso e estreitamos os laços. Todos convidados para bater papo, dividir experiências, perguntar, ouvir e aprender muito com ela. Basta fazer a inscrição e ainda ajudar as pessoas que mais precisam”, convida a secretária de Desenvolvimento e Assistência Social de Jaboticabal, Tatiana Pellegrini.

Atuação – Assistente social, mestre e doutora em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1994 e 1998). Professora associada da Universidade Federal do Rio de Janeiro nos âmbitos da graduação e da pós-graduação. Coordena o núcleo de estudos e pesquisas sobre os fundamentos do serviço social na contemporaneidade – nefssc da ufrj e o projeto de pesquisa “Serviço social: fundamentos, história, memória, trajetórias (2018)”.

Tem experiência na área de serviço social, com ênfase nos fundamentos, exercício e formação profissional, atuando principalmente nos seguintes temas: fundamentos, teoria-prática, instrumentalidade, projetos profissionais, direitos sociais. Supervisora de pós-doutorado. Participa da comissão coordenadora da Red Iberoamericana de Investigación en Trabajo Social/Rede Iberoamericana de Investigação em Serviço Social.

Membro da Rede de Pesquisas sobre o Trabalho do Assistente Social-RETAS. Bolsista produtividade em pesquisa CNPq nível 1B. Foi coordenadora do programa de pós-graduação em serviço social da UFRJ no período de 2006 a 2010. Ex-coordenadora nacional de pós-graduação da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social- ABEPSS – gestões 2009-2010 e 2011-2012. Membro titular do Comitê de Assessoramento Psicologia-Serviço Social no CNPq no período de 2014 a 2016.