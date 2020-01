Taiúva – Administração cria atribuições e reestrutura cargos

O Prefeito Kiko (PTB) solicitou a criação das atribuições de todos os cargos que constituem o quadro geral de funcionários da Prefeitura Municipal.

A ação foi necessária, pois, por várias vezes e em inúmeras ocasiões, técnicos / auditores do Tribunal de Contas do Estado (TCE – SP) exigem as discriminações que cada concursado ou comissionado deve exercer nas atividades diárias da jornada de trabalho, mas que, em dezenas de cargos, desde suas criações, não tiveram suas atribuições delimitadas.

Para elaborar o documento das atribuições e reestruturação – que possui quase oitenta páginas –, um dos jurídicos da Prefeitura, Dr. César Spina, se debruçou em pesquisas por dias, a fim de que esse projeto de lei fosse concluído para ser enviado à Câmara Municipal, o que deverá ocorrer neste mês de janeiro. Após o arquivo ser estudado e analisado pelos(as) senhores(as) vereadores(as), ele deve ser sancionado.

No corpo do projeto também se encontram mudanças na tabela de referência de todos os cargos, pois há a necessidade de correções nos mesmos, incluindo a progressão (tempo) de serviço prestado ao longo do plano de carreira, bem como o piso salarial para cada cargo.