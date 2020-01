INSCRIÇÕES ABERTAS 𝐎𝐩𝐨𝐫𝐭𝐮𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞 𝐝𝐞 𝐑𝐞𝐧𝐝𝐚 𝐄𝐱𝐭𝐫𝐚 𝐧𝐨 𝐅𝐮𝐭𝐮𝐫𝐨

INSCRIÇÕES ABERTAS

𝐎𝐩𝐨𝐫𝐭𝐮𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞 𝐝𝐞 𝐑𝐞𝐧𝐝𝐚 𝐄𝐱𝐭𝐫𝐚 𝐧𝐨 𝐅𝐮𝐭𝐮𝐫𝐨

A Prefeitura de Barrinha, através do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, informa que estão abertas as inscrições para as Oficinas de:

* Crochê ( Idade Mínima 12 anos)

* Bordado ( Idade Mínima 16 anos)

* Patchwork ( Idade Mínima 18 anos)

* Decoupage ( Idade Mínima 16 anos)

* Pintura em Tecido ( Idade Mínima 12 anos)

* Corte de Costura Ind. (Idade Mínima 18 anos)

* Modelagem Módulo II ( Idade Mínima 18 anos)

Os cursos são ”preferencialmente” para pessoas inseridas nos programas sócio-assistenciais.

As matrículas prosseguirão até a próxima sexta-feira, (24), no CRAS, RUA DOM PEDRO II. 565 – Bairro: VILA RECREIO, das 8h às 16h

Documentos necessários: CPF, RG e Comprovante de residência.

𝐕𝐀𝐆𝐀𝐒 𝐋𝐈𝐌𝐈𝐓𝐀𝐃𝐀𝐒!