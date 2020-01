Com risco de epidemias, cidades da região não recebem inseticida para controle da dengue

Mesmo com vários casos registrados nas cidades da região, as Prefeituras ainda não receberam o inseticida utilizado para o combate do mosquito Aedes aegypti, vetor de doenças como a dengue. Isso porque, o Ministério da Saúde encontrou dificuldades na aquisição do produto nos últimos seis meses, impossibilitando a distribuição para os municípios do País.

Ribeirão Preto té uma das cidades com 14 mil casos de pessoas infectadas com a dengue em 2019. Jaboticabal teve 95 casos suspeitos registrados em janeiro.

O inseticida Malathion é controlado e importado pelo Ministério da Saúde, que o adquire e distribui para todos os municípios. No entanto, há cerca de seis meses, o governo federal está com problemas na aquisição do produto.

Segundos as informações o Ministério da Saúde já enviou um comunicado para o departamento da Vigilância Epidemiológica informando que recebeu 180 mil litros do produto e que serão disponibilizados ao Estado de São Paulo.

Em contato com o ACidade ON, o ministério da Saúde informou que o inseticida será distribuído para as cidades nos próximos dias. Contudo, afirma que o uso do produto é a última estratégia de enfrentamento ao problema.

Isso porque, segundo o ministério, o inseticida deve ser utilizado apenas quando o Aedes atinge a fase adulta, sendo que o recomendado como mais eficaz para controlar a proliferação é a eliminação de focos de multiplicação do mosquito, como a água parada, evitando que eles se reproduzam.

COM MATÉRIA DO JORNAL CIDADE ON – RIBEIRÃO PRETO E INFORMAÇÕES DAS SECRETARIAS DE SAÚDE DA REGIÃO.