Ciclovia de Jaboticabal – Desperdicio de dinheiro público

A ciclovia da avenida Carlos Berchieri em Jaboticabal foi pauta da EPTV nesta semana, cobrando a conclusão da obra. Para saber mais do projeto voltamos ao ano de 2015, quando foi iniciado o projeto.



A ciclovia na Avenida Carlos Berchieri foi um projeto que custou caro aos cofres públicos. A verba veio do governo Federal no valor de R$ 317 mil reais. O projeto que começou em 2015 e deveria ter sido concluído em fevereiro de 2016 nunca chegou a ser concluído.

Parte da pintura, sinalização foi colocada, mas ficou somente nisso. Desde aquela época as placas estão naquele local, hoje cobertas com lona plástica, mas de fato nunca funcionou.

Se fosse colocar o projeto em prática hoje seriam necessários refazer pintura de solo, também colocação de placas. Além disso a prefeitura teria que contratar funcionários para organizar, educadores físicos, agentes de trânsito e ainda comprar uma grande quantidade de cones para sinalizar toda avenida, o que torna o projeto caro e oneroso aos cofres públicos.

Duas questões que tem que ser destacadas – porque o Projeto nunca funcionou?? Cabe a administração passada responder isso e onde foi parar o dinheiro do projeto.

Segunda Questão – É viável hoje gastar mais dinheiro público em cima de um projeto que já não deu certo uma vez???

Ou é melhor investir na UPA, remédios, exames?