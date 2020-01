CAMARA DE TAQUARITINGA – Sessão Extraordinária desta terça-feira, 21 de janeiro de 2019.

ORDEM DO DIA – PROJETOS

1) Projeto de Lei, enviado pelo Executivo, que prevê o empréstimo de R$ 4 milhões junto à Desenvolve-SP, Agência de Fomento do Estado de São Pauto, no âmbito do Programa Água Limpa. As obras foram orçadas em R$ 6,5 milhões, dos quais R$ 2,5 milhões serão a título de contrapartida do Município. Aprovado por 6 votos a 1, com a seguinte emenda do vereador Dr. Denis Machado: Após a publicação dessa Lei, a Mesa da Câmara Municipal nomeará uma Comissão, a ser composta por no mínimo 03 (três) Vereadores, que farão o acompanhamento e a fiscalização das disposições desse diploma legal.”

2) Projeto de Decreto Legislativo que concede licença ao vice-prefeito de Taquaritinga, Luiz Fernando Coelho da Rocha, por motivo de viagem entre os dias 6 e 28 de fevereiro. Aprovado por unanimidade.