Arboviroses: tão importante quanto eliminar pequenos focos de água parada é verificar os pontos altos das residências

O Controle de Vetores e Zoonoses de Jaboticabal, além do trabalho diários de eliminar possíveis fogos de água parada nas residências, também faz um trabalho importante de orientação sobre como o munícipe deve verificar a sua casa, quintal ou prédio comercial.

Nas últimas semanas, vem preocupando o grande número de calhas entupidas e água parada em outros pontos das residências. “A utilização do drone acabou mostrando o grande problema que esses pontos altos representam hoje. Em muitos prédios é verificado que as calhas estão sujas, em outros existe acúmulo de água na laje. Todos esses detalhes são importantíssimos no combate ao Aedes”, afirma o secretário de Saúde, João Roberto da Silva.

O telefone de contanto do Departamento de Controle de Vetores e Zoonoses é (16) 3202-8320.