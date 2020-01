Taiúva- Prefeitura está preparando duas Ambulâncias tipo mini UTI móvel!

“A Administração Municipal de Taiúva está preparando as 2 (duas,) Ambulâncias de maior porte da frota, para receberem / serem instalados equipamentos que servem.de suporte aos médicos enfermagem quando em atendimentos de urgencia/emergência.

A dedicação do Sr João Paulo Vendramine do pessoal da Saúde tem demonstrado esforço para instalar energia , armários, etc para afixar monitor cardíaco, desfibrilador etc dentro de nossas ambulâncias, onde foi total apoio ” , comentou o Prefeito.

Na verdade este o preparando as Ambulância e para realmente dar o suporte necessário para transferências de pacientes em casos graves para Hospitais da região!“Importante citar que a atual administração comeco a pagar seguro de muitos veículos público, inclusive das ambulâncias mais utilizadas em serviços de resgaste, urgência etc.