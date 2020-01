SEBRAE divulga mudanças para abertura de MEI

O Posto do SEBRAE-Aqui de Jaboticabal informa que para concluir a abertura do MEI (Cadastro de Microempreendedor Individual) os interessados terão que participar de palestras que vão orientar sobre os desafios de ser microempreendedor.

Além da oficina de formalização o empresário deverá participar do curso Supermei: organize seu negócio. “E importante que todos compreendam que o principal objetivo do SEBRAE é orientação para a gestão empresarial, portanto aqueles que precisam que o processo de abertura seja feito através da unidade Sebrae Aqui devem também se comprometer a participar das atividades Supermei”, diz a diretora da Central do Empreendedor, Vanessa Gonçalves.

SuperMei: O objetivo deste curso é fornecer a esses MEIs já formalizados, informações super importantes para que eles consigam fazer a gestão mais eficiente dos seus negócios, porque empreender é sempre um bom negócio.