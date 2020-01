REGIÃO – Corpo de pescador que desapareceu no Rio Grande foi encontrado

Corpo de pescador que desapareceu no Rio Grande foi encontrado

Chegou ao fim a angústia de familiares do pescador que desapareceu nas águas do Rio Grande na última sexta-feira (17), entre Rifaina e Igarapava.

Amante da pesca, Josias Silva, 34, tinha o costume de pescar naquela região com o uso de arpão, geralmente a pessoa mergulha em um determinado local para realizar a pesca.

Na sexta-feira após descer nas águas, Josias não foi mais visto. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou buscas durante todo o sábado mas sem êxito.

Na tarde de domingo o corpo do pescador que morava em Aramina foi encontrado e encaminhado para o IML.

FONTE MINUTO NOTICIA