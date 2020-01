Policia recupera carro roubado e detém meliantes em Barrinha

O CASO FOI REGISTRADO COMO ATO INFRACIONAL DE ROUBO DE VEÍCULO

Durante deslocamento para a cidade de Barrinha, para atendimento de Ocorrência, nos deparamos com 04 Indivíduos empurrando o Veículo VW/Gol, onde a equipe já tinha ciência que o mesmo era Produto de Roubo em data anterior por aquela cidade. Com a aproximação da Viatura, os indivíduos ao perceberem tentaram se evadir para a mata, momento em que foi possível apenas a detenção de um indivíduo e com o apoio do CGP I e FT190, fora realizado o cerco e detido outros dois indivíduos, tendo apenas um conseguido se evadir. Fora realizado busca pessoal e nada de ilícito fora localizado com os abordados, em entrevista, apenas um deles confessou a prática do Roubo.

Diante dos Fatos, conduzidos até Sertãozinho, passando pela UPA e posterior até o Plantão Policial onde compareceu a Vítima, a qual de imediato identificou o autor como sendo um dos autores do B04 do veículo.

Delegado tomou ciência dos Fatos, elaborou BOPC de Ato Infracional de Roubo, ouvindo as Partes e posterior liberando-as, Veículo Restituído à Vítima/Proprietário.

Qth da ocorrência: Avenida Costa e Silva s/n – Barrinha