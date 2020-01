Policia faz grande apreensão de drogas em Jaboticabal

O caso aconteceu no bairro Nova Jaboticabal, quando a policia avistou um veiculo suspeito e iniciou um acompanhamento. Os meliantes abandonaram o veículo e fugiram a pé.

Dentro do carro golf preto com placas de Sertãozinho foi apreendido 15 tijolos de maconha, 01 tijolo com pasta base de cocaina e mais 829 reais em dinheiro.