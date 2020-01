Futuro do agronegócio e desafios climáticos na OAB São Paulo

Responsável por 43,2% do total geral das receitas obtidas pelo País no mercado externo, o agronegócio brasileiro tem sido o fiel da balança comercial. De 2010 a 2019, o setor rendeu US$ 931 bilhões. Em 2020, novos desafios se impõem com a intensa discussão em torno do meio ambiente. A OAB São Paulo aproveita o ambiente propício para debates sobre o tema e promove o evento “O futuro do agronegócio brasileiro face às incertezas da guerra comercial e os desafios climáticos”, na próxima segunda-feira (20/01) às 18h00, na sua sede institucional.

Organizado pela Comissão de Agronegócio e Relações Agrárias da OAB SP, as incertezas e as apostas no setor serão abordadas levando-se em conta o atual cenário nacional e internacional. As exposições ficam por conta do ex-ministro da Agricultura Pecuária e Abastecimento, atual coordenador do Centro de Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas (FGV-EESP) e embaixador especial da Organização das Nações Unidas para Alimentação e a Agricultura (FAO), Roberto Rodrigues, bem como do doutor em ciência política pela Universidade de São Paulo (USP), Christian Lohbauer e Roberta Paffaro, diretora de Desenvolvimento de Mercado Internacional na América Latina do CME Group, representante da Bolsa de Valores de Chicago no escritório do Brasil.

