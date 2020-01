Começa inscrição do Passe Escolar 2020 em Jaboticabal

Prazo vai até 30 de janeiro

A Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer informa aos pais e responsáveis que o período de inscrição do Passe Escolar começou nesta segunda-feira (20). Os alunos da rede municipal devem procurar a Secretaria de Educação, na Avenida Carlos Berchieri (ao lado da Terceira Idade). Os alunos da rede estadual devem solicitar o passe na secretaria da escola onde estudam.

“Peço aos pais que se atentem quanto aos documentos necessários. Outro detalhe importante é que esse prazo não será prorrogado. O atendimento acontece das 8h às 11h30 e das 13h30 às 16h”, informa o secretário da pasta, Leonardo Yamazaki.

Atenção para os documentos necessários:

Declaração de matrícula do requerente.

Fotocópia do comprovante de residência em nome do pai ou mãe (nos casos que não tenha, apresentar outro comprovante e justificar no ato da matrícula).

Fotocópia dos comprovantes de renda de todos os familiares que trabalham (caso não tenha holerite, apresentar declaração assinada pelo empregador que conste o valor recebido mensalmente).

Mais informações pelo telefone (16) 3209-2469.