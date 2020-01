Ano novo, piscina de cara nova

Ano novo, piscina de cara nova

iGUi, a maior fabricante e comercializadora mundial de piscinas em PRFV, oferece uma série de equipamentos e acessórios que tornam a área de lazer e a piscina mais bonita, confortável e segura

Piscina iGUi equipada e com acessórios: mais beleza e segurança na área de lazer

Ter uma piscina pra curtir o verão, se refrescar, relaxar e se divertir com a família e amigos é tudo de bom. Melhor ainda quando a piscina é completa, com equipamentos e acessórios que não só embelezam a área de lazer, como também a tornam mais confortável e segura.

A iGUi, maior fabricante e comercializadora global de piscinas em poliéster reforçado com fibra de vidro (PRFV), tem em seu portfólio mais de cem itens entre acessórios e equipamentos que vão deixar as piscinas em 2020 de cara nova. Entre eles, destacamos:

Acesse iGUi: com essa cadeira automatizada, basta a pessoa com necessidade especial ou mobilidade reduzida sentar-se nela e o equipamento a coloca e a tira suavemente da piscina.

Cascatas: a iGUi possui uma linha de oito modelos de cascatas que dão charme e um toque de alegria à piscina: Personalizada, Personalizada Plus, Onda, Flipper, Rupert, Penélope, Fred e Hidrojato Escocês.

Filtro G5 Confort: uma novidade da iGUi, este filtro oferece mais praticidade, segurança e economia no tratamento da piscina. O G5 Confort possui como item de série o Clorador iGUi, que funciona como uma fábrica de cloro, transformando o sal adicionado a água em cloro. Este sistema de tratamento de piscinas é um dos mais utilizados em todo mundo pela sua praticidade, eficiência e economia de produtos. Em países onde a segurança é prioridade a sucção fechada já é proibida há muitos anos, e com este equipamento, a aspiração, a drenagem e a circulação da água são feitas sem exposição ao usuário, prevenindo o risco de machucar ou aprisionar as pessoas submersas. A linha de filtros G5 Comfort vem equipada com uma motobomba autoescorvante de 3/4 CV que fornece filtragem de 9.600 litros por hora.

Levita: exclusividade iGUi, esta cobertura retrátil – única automatizada fabricada no Brasil pela própria iGUi – pode ser usada em piscinas com formatos quadrados e retangulares. A Levita é ideal para a segurança de crianças e pets, suportando até 50 kg. Além de segurança, ela proporciona economia de energia para aquecimento e de produtos químicos, e torna mais prática a manutenção e a conservação da piscina.

Móveis: a iGUi desenvolveu uma linha de móveis exclusiva para áreas externas da piscina e jardim, com durabilidade, conforto e beleza. São móveis que tornam mais charmosa e agradável a área de lazer, além de se adequarem perfeitamente ao ambiente. São eles: conjuntos Arena, Gris e Éden Design; espreguiçadeiras Arena e Gris; ombrelones Copa e Sombreiro, e Base Éden.

Iluminação: os itens de iluminação comercializados pela iGUi dão mais vida à piscina. São nove diferentes equipamentos iGUiLux com cores, formatos e design encantadores: Abajur, Power, Dual Color RGB, Float, Fantasia, Solar, Ombrelone, Jet Color e Jet White.

TRATABEM

A TRATABEM, pioneira franquia de serviços criada pela iGUi em 2012 para profissionalizar o mercado de piscinas no Brasil, comercializa diversos acessórios e produtos para sua manutenção, tratamento e limpeza. Entre eles destacamos o SOLO, um poderoso biocida capaz de destruir, neutralizar, impedir ou prevenir a ação de microrganismos vivos indesejáveis e nocivos à saúde do homem.

De acordo com Filipe Sisson, CEO da iGUi, “o cloro tradicional (comprado em baldes por exemplo) é um produto químico bem restrito para fins domésticos em diversos países do mundo, especialmente nos mais avançados. O Solo veio justamente para substituir o uso do cloro nas piscinas. Sei que há ainda muito trabalho a ser feito para que isso ocorra, mas sonho com o dia em que o uso do cloro industrializado seja mais restrito também no Brasil”, afirma.

Isento de odor e cor, uma das grandes vantagens do Solo é a sua alta eficiência. É utilizado diluído em água, o que lhe confere uma toxicidade praticamente nula. O biocida não contém metais pesados, grandes responsáveis pela contaminação do ecossistema e prejudiciais aos organismos dos seres vivos. O produto não provoca alergia, mantém pele e cabelos hidratados e conserva a pintura da piscina. Aplicado em média a cada 30 dias, o Solo não evapora e fideliza os clientes..

Na Loja TRATABEM são encontrados também outros acessórios e produtos para tratamento e limpeza de todos os tipos e tamanhos de piscinas. Atualmente, são cerca de 150 unidades distribuídas pelo País.