Taiúva- Prefeito encontra Deputada mais votada da história!

Taiúva- Prefeito encontra Deputada mais votada da história!

A Professora em Direito da USP / SP e , atual Deputada Estadual Janaína Paschoal do PSL , esteve na Câmara Municipal de Vereadores de Jaboticabal, onde teve um ” bate papo ” com Prefeitos da região, Vereadores e lideranças daquela cidade.

Na ocasião (17/01/2020), a Parlamentar apresentou seu pensar na questões publicidade de órgãos públicos, falou de alguns pontos da dedetização do Estado, da questão do número de Parlamentares nas esferas estaduais e Federal, do compromisso de muitos agentes politico eleitos e, alguns não buscam a fundo estudos dos projetos que tramitam na Casa de Leis etc.

O Prefeito Kiko deixou 02 (dois) ofícios com a Deputada Janaína Paschoal: R$ 100 mil reais para custeio da Saúde e doação de 01 (um ) Microonibus para o transporte do escolar0 km , através do Governo do Estado.

O Prefeito saiu esperançoso quanto as liberações, ” pois trata se de Parlamentar séria, de saber reconhecido e , perceptível a atenção com que ela me tratou” .

De Jaboticabal a Deputada seguiu para São José do Rio Preto.Janaina Paschoal foi a Deputada Estadual mais votada da história do Brasil, com mais de 2 milhões de votos.