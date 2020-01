SAUDE PUBLICA DE PRADOPOLIS JOGADA – FAMILIA PEDE AJUDA PARA TRATAMENTO DE IDOSA DE 97 ANOS

FAMILIA FAZ APELO POR TRATAMENTO DE IDOSA DE 97 ANOS;

Preciso da sua ajuda por favor… Pq acho q dessa vez q for dnovo no posto pela 3° VEZ entre 2 semanas ,eles vão mandar m prender d vez… Não dá p ver essas coisas

Ela tem 97 anos, tá indo 3 vzes ao dia no posto e essas bançaos não encaminhas essa senhora

Ela nao consegue andar… A neta q cuida dela tem criança pqna tambm e já não sabe mais oq faz!!!Como pod coloca essa senhora p fika tomando soro tdo dia,ainda numa cadeira e não colocá-la na lei da vaga zero e encaminhar antes q perca o pé ,ou a vida.