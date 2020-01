REGIÃO – Cão é esfaqueado e tem patas cortadas, em São Carlos

A Polícia Civil de São Carlos está investigando a morte de um cachorro encontrado com sinais de crueldade, na tarde de quarta-feira (15), no Jardim Zavaglia, em São Carlos. O caso foi registrado no 2º Distrito Policial nesta sexta-feira (17).

O cachorro, tratado como Pimpão, era cuidado por uma moradora do bairro, mas vivia na rua. A protetora de animais Dora Soares de Oliveira, que registrou o caso, ficou sabendo da morte por meio de uma vizinha.

Dora contou que o cachorro estava caído na Rua José Raimundo. Ele foi esfaqueado e teve as patas cortadas.

Crime

Praticar abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais é crime ambiental e a pena prevista é de três meses a um ano, além de multa. A aplicação da lei nestes casos cabe à Polícia Militar Ambiental. (Foto: Dora Soares).

