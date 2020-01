AJUDANDO O JOÃO

Olá galera , pensei muito em fazer este apelo ,mas está muito difícil ter uma continuidade ao tratamento do João e cuidar da rotina do dia a dia, pois acabei de divorciar e com pensão de 600 reais nao consigo manter a casa, não posso trabalhar pois o João tem que ter cuidado 24hrs e sempre tenho que mantelo em insolamento em casa entao esta dificil pois somos em 4 eu e meus 3 filhos, estou pedindo ajuda para manter minha casa e NAO PARA O TRATAMENTO POIS O JOAO TEM CONVENIO, pensei muito em vir aqui mas estou com varias contas atrasadas e com o risco de ficar sem agua e energia.

Um rezumo sobre a doença do João para que voces entenda:

O João tem 3 anos, e estamos lutando diariamente contra a Leucemia linfoide aguda pro B, e com essa rotina diaria de tratamento e cuidados não posso arrumar um emprego, estou esperando a 6 meses plelo INSS para conseguir auxílio doença mas ate o momento o andamento é zero.

Conto com a ajuda de vocês !

O afeto é revolucionário.

PARTICIPE DA CAMPANHA

https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajudando-o-joao-paula-chaiane-riqueto-2?fbclid=IwAR2j9_Npn4I00FmxxcQGhQsouuTf6rnKvoV87Y6QR0gEq1ix6jwo-KqSrsM