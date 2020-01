Taiúva e Monte Alto buscam a pavimentação asfáltica Taiuva/Distrito de Ibitirama!

O Prefeito João Paulo Rodrigues de Monte Alto esteve no gabinete do Executivo de Taiuva Kiko, onde assinaram na data de 15/01/2020, um ofício em conjunto, onde solicitam do Vice Governador Rodrigo Garcia, que intercede junto ao Governador Doria e, a Secretaria de Transportes e Logística, a pavimentação asfáltica entre Taiúva e o Distrito de Ibitirama(Monte Alto).

Alegam na justificativa, um velho pleito que traria facilidade no escoamento das safras da região, transportes de alunos, pacientes, busca pelo comércio entre estes municípios etc.

O ExecutivoMontealtense, tem audiência na data de 16/01/2020, no Palácio dos Bandeirantes com o Dr Rodrigo Garcia, conforme agendado pela amiga Silvia Meira, ex Prefeita de Monte Alto, comentam os alcaides.