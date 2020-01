POLÍCIA MILITAR DE GUARIBA PRENDE (03) HOMENS PROCURADOS PELA JUSTIÇA

POLÍCIA MILITAR DE GUARIBA PRENDE (03) HOMENS PROCURADOS PELA JUSTIÇA

Na data de ontem, quinta-feira 16 de janeiro, a polícia militar de Guariba prendeu três homens procurados pela justiça.

No primeiro, os policiais estavam em patrulhamento quando avistaram um homem, já conhecido pelos policiais por atos criminosos anteriores, o abordaram e constataram que contra ele havia um mandado de prisão pelo crime de extorsão, levaram-no para a delegacia de Guariba, onde foram tomadas as medidas de Polícia Judiciária para o caso. BOPM: 4202

No segundo, os policiais estavam em patrulhamento quando avistaram um homem, já conhecido pelos policiais por atos criminosos anteriores, o abordaram e constataram que contra ele havia um mandado de prisão, levaram-no para a delegacia de Guariba, onde foram tomadas as medidas de Polícia Judiciária para o caso. BOPM: 4920

No terceiro, os policiais receberam a denúncia de que um homem estaria escondido numa casa e contra ele havia um mandado de prisão, foram ao local e localizaram o referido homem e o prenderam e conduziram à delegacia de polícia, onde foram tomadas as providencias de polícia judiciária. BOPM: 13801

POLÍCIA MILITAR, A FORÇA PÚBLICA DE SÃO PAULO

2º PELOTÃO GUARIBA, VOCÊ PODE CONFIAR