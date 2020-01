VEREADOR CONTRA O PAGAMENTO DA LICENÇA PRÊMIO AOS SERVIDORES PUBLICOS?

VEREADOR CONTRA OS SERVIDORES PUBLICOS

A politica na cidade de Jaboticabal chega a níveis impressionantes – já tivemos vereador contra o transporte gratuito, já tivemos vereador contra a participação de Jaboticabal no caminho da fé, e agora vereador que é contra o pagamento da licença prêmio a todos os funcionários públicos que rem direito.

Mal a medida foi anunciada o vereador Beto Ariki já fala em rede social em entrar com requerimento questionando a medida e os valores pagos.

Logo em seguida o questionamento uma representante do sindicato questionou o vereador

EDITORIAL – UMA PENA QUE A POLITICA HOJE SE RESUME EM SER DO CONTRA OU A FAVOR E UMA PENA QUE PRA TENTAR PREJUDICAR A ADMINISTRAÇÃO ALGUNS VEREADORES TOMEM ATITUDE DESTE TIPO SEM SE IMPORTAR COM AS PESSOAS QUE PODEM SER AFETADAS.

Os textos foram transcritos de uma rede social e enviado ao jornal por funcionários indignados com a atitude do vereador.

Depois de tanto tempo esperando pra receber a licença premio ai vem vereador querer atrapalhar a gente de receber nossos direitos – VERGONHA ISSO Afirma funcionário.