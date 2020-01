PROGRAMA BOMBEIRO EDUCADOR Leva a prevenção para aproximadamente 1300 pessoas

PROGRAMA BOMBEIRO EDUCADOR

Levamos a prevenção para aproximadamente 1300 pessoas, público crianças, jovens e adultos.

Palestras de primeiros socorros, prevenção e combate a incêndios, dicas de prevenção sobre diversos tipos de acidentes, prevenção sobre afogamentos e muito mais.

O Bombeiro Educador Luciano Azevedo, atualmente é o coordenador do Programa Bombeiro Educador, com a supervisão do Comandante do Corpo de Bombeiros de Taquaritinga, 1° Sargento Renato Corbi. Luciano Azevedo agradece o carinho, foi um prazer conhecer cada um de vocês, gratidão a todos os participantes.

Em 2020 estaremos juntos novamente.

Prevenção Salva Vidas e Evita Acidentes

Instagram: @bombeiro_lucianoazevedo

Educação Pública

Programa Bombeiro Educador

Corpo de Bombeiros de Taquaritinga.