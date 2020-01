Nota de Falecimento Pontal de Lurdilaine da Silva Resende

Nota de Falecimento

E com grande pesar que noticiamos o Falecimento da estimada Jovem Lurdilaine da Silva Resende aos 22 anos de idade na cidade de Ribeirão Preto e seu Corpo será Transladado e estára no Velório Municipal de Pontal as 00:30 seu Sepultamento será Celebrado no dia 16/01/2020 às 10:00. Informamos o Falecimento da Jovem Lurdilaine da Silva Resende.

Informou a Funerária Pax Nova Era

