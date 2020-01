Em parceria com a Prefeitura de Guariba, CPFL inicia o cadastramento social para instalação de 350 aquecedores solares em residências do município

A ação faz parte do programa Eficiência Energética da CPFL Energia e visa contribuir com redução no consumo de energia elétrica das famílias beneficiadas.

Foi dado início aos trabalhos de cadastramento de 350 famílias de Guariba que serão beneficiadas pelo programa “Eficiência Energética” da CPFL Energia através da instalação de aquecedores solares nestas residências, visando contribuir com a redução do consumo de energia elétrica destas unidades.

Os trabalhos estão acontecendo em parceria com a Prefeitura Municipal através de uma equipe que está visitando as 350 famílias selecionadas pela CPFL que, após o cadastro, receberão um equipamento completo de aquecedor solar.

Segundo a CPFL, os equipamentos serão entregues e instalados, gratuitamente, num prazo médio de 20 dias após a visita e cadastro da família.

Importante destacar que todas as famílias selecionadas serão visitadas. Portanto é necessário aguardar a visita da equipe.

“A energia é um insumo essencial para qualquer sociedade e precisa ser consumida de forma consciente. Com o programa, a CPFL estimula a população a repensar seus hábitos, gerando ganhos financeiros na conta de energia e reduzindo impactos ambientais em todo o sistema elétrico”, reforça o gerente de Eficiência Energética da CPFL Energia, Felipe Henrique Zaia.

“Agradeço a CPFL por esta ação em parceria com a Prefeitura. Esta economia na conta de força que as famílias terão será muito importante para que consigam atender outras necessidades básicas. Esperamos que nossa cidade de Guariba seja sempre atendida por programas da CPFL que venham a beneficiar nossa população. Estaremos sempre a disposição para firmarmos novas parcerias”- disse o Prefeito Dr. Francisco Mançano.