Dois moradores de Taquaritinga morrem em acidente em Barretos

O acidente aconteceu na rodovia brigadeiro Faria Lima, km 434 entre Barretos e Colômbia.

UM DOS CAMINHÕES ENVOLVIDOS ESTAVA CARREGADO COM LARANJAS E TOMBOU FORA DA PISTA./ TODA A CARGA FICOU ESPALHADA E A SUSPEITA É QUE COM O IMPACTO TUDO TENHA CAIDO EM CIMA DO CARRO EM QUE AS VÍTIMAS ESTAVAM./ AS DUAS PESSOAS QUE ESTAVAM NO VEÍCULO, UM HOMEM E UMA MULHER, NÃO RESISTIRAM AOS FERIMENTOS E MORRERAM NO LOCAL./ OS MOTORISTAS DOS DOIS CAMINHÕES ENVOLVIDOS NO ACIDENTE TIVERAM APENAS FERIMENTOS LEVES./ OS CORPOS IRIAM PRO IML DE BARRETOS