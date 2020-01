AB Concessões abre processo seletivo para assistente de compras

A AB Concessões abriu processo seletivo para contratação de assistente de compras para trabalhar em São Paulo. Podem se candidatar para a vaga as pessoas que atendam os seguintes requisitos:

Superior em Administração, Logística ou áreas afins (cursando ou completo);

Residir em São Paulo/SP;

Domínio em pacote Office;

Desejável o conhecimento do SAP (modulo MM);

Desejável nível avançado em Excel;

Experiência na área.

Resumo das atividades: executar atividades de apoio ao departamento de Compras e Suprimentos utilizando sistemas integrados e controles diversos; gerar listas de requisições em aberto e planejar as compras a serem efetuadas; analisar cadastros de materiais e fornecedores; auxiliar na gestão de frota elaborando relatórios gerenciais e demais atividades inerentes a função, cumprindo as políticas internas e do Código de Ética do Grupo AB Concessões.

Os interessados em participar do processo seletivo devem enviar um e-mail de inscrição com o currículo atualizado para vagas@abconcessoes.com.br até o dia 26 de janeiro com o assunto ASSISTENTE DE COMPRAS.

Sobre a AB Concessões

A AB Concessões, grupo do qual a concessionária faz parte, que tem como controlador o Grupo italiano Atlantia, figura entre as principais companhias de concessão de rodovias do Brasil e administra mais de 1,5 mil quilômetros de rodovias, sendo responsável pelas concessionárias paulistas AB Triângulo do Sol, AB Colinas, Rodovias do Tietê e, no Estado de Minas Gerais, a AB Nascentes das Gerais.