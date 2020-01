Taiúva – Município receberá dois ônibus para transporte escolar

Taiúva – Município receberá dois ônibus para transporte escolar

Ainda neste primeiro semestre do ano de 2020, a Administração Municipal de Taiúva receberá dois veículos tipo ônibus, 0 KM, para serem utilizados especialmente no transporte escolar.

Trata-se de pleito cadastrado na planilha de projetos do Ministério da Educação e Cultura (MEC), no qual, por meio do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE), os veículos são adquiridos e distribuídos para os municípios.

Um ônibus será modelo ORE 3, com capacidade para 44 passageiros, no valor de R$ 228.912,00 (novecentos e vinte e oito mil e novecentos e doze reais), enquanto o outro será modelo ORE 1, com 23 lugares, custando R$ 129.900,00 (cento e vinte e nove mil e novecentos reais).

O atual prefeito Kiko (PTB) já havia recebido a tal notícia pelo gabinete do Deputado Federal Coronel Tadeu (PSL) e, no momento, já aguarda os veículos, que deverão aumentar a frota de veículos do município, proporcionando qualidade, conforto e segurança na mobilidade de todos os alunos.

O Prefeito Kiko aguarda, ainda, a notícia da Secretaria de Estado da Educação a respeito da provável liberação de um veículo tipo micro-ônibus, neste ano, que seria utilizado também para o transporte de estudantes.

Antes de mais nada, cabe destacar que o município irá receber aproximadamente R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para adquirir mobiliário e equipamentos modernos para a cozinha piloto e escolas da cidade.