Quadrilha armada rende funcionários e clientes e rouba imobiliária em Taquaritinga (SP)

Uma quadrilha criminosa composta por, ao menos, quatro integrantes, invadiu uma imobiliária localizada na Rua Major Calderazzo, no centro de Taquaritinga (SP) e roubou todo o dinheiro do caixa do estabelecimento, causando um alto prejuízo aos proprietários e clientes que presenciaram o assalto.

O crime ocorreu ás 15h05 desta quarta-feira (15 de Janeiro), quando cerca de doze pessoas (entre funcionários e clientes) estavam no local. Dois bandidos encapuzados e armados subiram as escadas e anunciaram o roubo, exigindo que todos os reféns deitassem no chão.

Outro ladrão chegou ao escritório minutos depois e vigiou a porta para que nenhuma vítima saísse do local. A ação durou, em média, dois minutos.

Após tomarem todo o dinheiro, além de bolsas e aparelhos celulares de alguns reféns, o trio deixa o local e embarca em uma caminhonete Nissan/Frontier, de cor preta, placa EDE-5844 da cidade de Pradópolis (SP). O veículo é produto de roubo/furto ocorrido em data anterior e ficou estacionado defronte à imobiliária enquanto os meliantes agiam.

A Polícia Militar foi acionada e, de imediato, iniciou as buscas pelos assaltantes, mas ninguém foi capturado.

A Polícia Civil esteve no local e também realizou os trabalhos necessários. Imagens de câmeras de segurança do interior do estabelecimento devem auxiliar nas investigações.

O boletim de ocorrência foi registrado e as autoridades policiais já trabalham no caso. O valor levado não foi divulgado.

http://www.tribunaonline.net/quadrilha-armada-rende-funcionarios-e-clientes-e-rouba-imobiliaria-em-taquaritinga-sp/