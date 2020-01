Mulheres são presas em Barrinha tentando sacar dinheiro de sequestro que ocorreu em Arujá

Uma mulher de 29 anos, foi presa e outras duas foram detidas na tarde desta segunda-feira (13), na agência do Banco do Brasil, em Barrinha tentando sacar dinheiro proveniente de um regaste de um sequestro que ocorreu no dia 10/01 na cidade de Arujá na grande São Paulo.

Segundo informações da PM (Polícia Militar), funcionários da agência bancária acionaram os Policiais Militares após constatarem que três mulheres estariam tentando efetuar um saque de um dinheiro proveniente de um sequestro. De imediato a guarnição foi até o local, onde abordaram as mulheres, e encaminharam elas para Delegacia.

Na Delegacia de Barrinha, as amigas da mulher presa contou que foram recrutadas para emprestarem suas contas bancárias. Pois, sua amiga iria receber uma grande quantia em dinheiro, dizendo ainda que não sabiam da procedência do valor depositado em suas contas.

E quando foram sacar o dinheiro as duas ficaram detidas. De acordo com a Polícia Civil, o dinheiro que as mulheres iriam sacar é referente a um pagamento de resgate de um sequestro relâmpago que ocorreu em Arujá na última sexta-feira (10).

As duas mulheres que emprestou a conta bancária para outra foram liberadas após prestarem depoimentos. Já a integrante da quadrilha do sequestro foi presa em flagrante e foi encaminhada para o presídio feminino.

