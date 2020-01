Mulher é presa tentando furtar em loja no centro de Sertãozinho

Flagrante de Furto Tentado

Hoje, 13 de janeiro de 2019, policiais militares da cidade de Sertãozinho, foram acionados via Copom, para atendimento de ocorrência de furto em estabelecimento comercial pelo centro da referida cidade, no local, foi detida uma mulher com vários produtos de cosméticos no interior de sua bolsa, diante dos fatos dado voz de prisão pelo crime de furto tentado, posteriormente ocorrência apresentada no plantão policial, ficando a infratora à disposição da Justiça.