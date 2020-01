Inscrição do Processo Seletivo para Agente Comunitário de Saúde segue até 20 de janeiro

Todas as informações constam no edital disponibilizado pela prefeitura

A Prefeitura de Jaboticabal informa que continuam abertas as inscrições para o Processo Seletivo destinado a contratação de Agentes Comunitários para as unidades de saúde da cidade.

Os interessados podem obter mais informações no edital disponibilizado nos sites – www.jaboticabal.sp.gov.br ou www.institutomais.org.br. “No documento o candidato terá acesso as unidades que serão beneficiadas pelo processo seletivo. Essa informação é muito importante já que é uma das exigências do Governo Federal; o candidato deve morar na área onde atuará como agente”, esclarece o secretário de Saúde, João Roberto da Silva.

O salário inicial é de R$ 1.567,86 por 40 horas semanais. “O Agente Comunitário de Saúde é o profissional responsável por atuar na promoção e prevenção na saúde, mapeando e encaminhando pessoas ao serviço de saúde. Desempenha papel fundamental na estratégia básica de saúde e garante atendimento a pessoas que vivem na área onde realiza o trabalho casa a casa”, explica João Roberto.

Unidade Número de Vagas ESF Aurélio Niero (Ciaf V) 7 ESF Teresa Fernandes Barbosa (Cohab 1) 10 ESF Alice Kamla (Ciaf VII) 10 ESF/UBS Antônio Ricardo Benatti (Ciaf IV) 5 UBS Danilo Antônio Petroucic (Ciaf II) 6

Curso de Formação – O Curso Introdutório de Formação Inicial previsto em Edital não é obrigatório, mas o candidato que possui o certificado de conclusão registrado no Ministério da Educação receberá 1,5 ponto a mais na média final.

O valor a taxa de inscrição é de R$ 48. Mais informações pelo telefone (16) 3209-1500.