Sobrinho esfaqueia tio após briga em Matão

O caso aconteceu no Jardim Paraiso, em um mercado onde os dois trabalharam. Tio e sobrinho em dado momento teriam se desentendido e o sobrinho deu uma facada no pescoço do seu tio. Ainda não se sabe a motivação do crime.

A vítima foi socorrida para o Pronto Socorro. O autor do crime foi preso pela policia e encaminhado para a cadeia de Santa Ernestina.