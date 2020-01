Bandido rouba carro e é baleado por policiais em Jaboticabal

O meliante roubou um carro. e os policiais tinham as características do autor. Encontraram o menor que era o autor do roubo no Jardim Mariana em Jaboticabal.

O carro estava dentro da casa dele. Ao chegar na casa do suspeito, o meliante foi pra cima dos policiais com uma faca que revidaram com um tiro na perna. Ele foi socorrido pra UPA.