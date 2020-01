Vereador perde ação e tem parte do salário penhorado pela justiça

A cada dia os vereadores da cidade de Jaboticabal mostram o que não se deve fazer e dão péssimos exemplos pra cidade.

O vereador Dinei Valencio foi condenado em uma ação trabalhista e teve parte do seu salário penhorado na ação. Até que pague a ação o vereador fica com o bloqueio judicial de parte do salário.

O QUE MAIS ESPERAR DESTA CÂMARA???

MAIS SOBRE