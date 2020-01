Nova etapa do Super MEI Gestão aborda temas de interesse do microempreendedor

A Prefeitura de Jaboticabal e o Sebrae-Aqui oferecerem mais uma etapa do Super MEI Gestão, que acontece no auditório da prefeitura, de 21 a 24 de Janeiro, das 9h às 13h. A inscrição deve ser realizada no (16)3203-3398. As vagas são limitadas.

“Nesta edição serão realizadas quatro oficinas com os temas ‘Empreendedor de Sucesso’, ‘Formação de Preço’, ‘Fluxo de Caixa’ e ‘Marketing Digital’, assuntos atuais e de interesse de todo empreendedor”, informa o secretário de Indústria, Comércio e Turismo, José Vantini Júnior.

O Programa – Super MEI tem por objetivo fornecer um conjunto de soluções integradas aos microempreendedores individuais, além de difundir ao MEI oportunidade de acesso ao crédito, de maneira orientada e consciente. As oficinas ressaltam a importância do planejamento e mostram na prática os resultados que isso pode trazer ao empresário.

Mais informações pelo telefone (16)3203-3398.